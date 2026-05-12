Arte e cultura per la pace: incontro UNESCO con gli studenti biscegliesi a Palazzo di Città

Promuovere tra i giovani la tutela del patrimonio culturale attraverso l’educazione formale e non formale rappresenta uno dei pilastri dell’attività del Club per l’UNESCO di Bisceglie nell’ambito dell’educazione alla pace e allo sviluppo sostenibile.

Ieri mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città a Bisceglie, si è svolto un incontro dedicato ai valori culturali ed educativi promossi dal Club UNESCO, con l’obiettivo di celebrare il cammino verso una cultura di pace e non violenza attraverso l’arte.

L’evento ha coinvolto i protagonisti biscegliesi della 14ª edizione del “Concerto per la Pace”, tenutosi il 24 gennaio scorso nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli. Presenti una rappresentanza degli alunni delle classi IV E-F e V F-G del 2° Circolo Didattico “Prof. V. Caputi” di Bisceglie e il Freedom Chorus, entrambi diretti dal maestro e tenore Sokol Preka Gjergji.

Ad aprire l’incontro è stato il saluto istituzionale dell’assessore alla Cultura, Formazione e Rapporti con le Associazioni, Loredana Bianco.

Sono intervenuti Pina Catino, presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie; il dirigente scolastico Giuseppe Tedeschi; la docente Agata Angelico, referente per i progetti UNESCO e sviluppo sostenibile del 2° Circolo “Caputi”, accompagnata dai docenti Giulia Lamannuzzi e Massimo Angarano; la pianista Angelarosa Graziani, membro del direttivo del Club UNESCO e presidente della commissione di educazione musicale; la conservatrice dei beni culturali Loredana Acquaviva; e il maestro Sokol Preka Gjergji, che ha diretto il Freedom Chorus in una performance di arie del repertorio sacro.

Particolarmente significativo il momento conclusivo affidato ai più piccoli, con la lettura del “Decalogo del Giovane Ambasciatore di Pace” e di poesie dedicate al tema della pace.

Nel suo intervento, la presidente Pina Catino ha sottolineato il ruolo dell’arte come strumento privilegiato di dialogo e valorizzazione della diversità culturale: «Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della pace», ha ricordato citando il preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO firmato a Londra il 16 novembre 1945.

Catino ha inoltre evidenziato il valore simbolico della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, luogo che non ha mai subito spoliazioni belliche e che rappresenta un importante centro di alta formazione sul patrimonio immateriale, contribuendo ogni anno, attraverso il Concerto per la Pace, a rafforzare il legame tra creatività, società, dialogo culturale e sviluppo sostenibile.