Arte Cocktail Bar & Cucina celebra 10 anni di storia: festa il 20 febbraio con i Sottosuono

Traguardo importante per Arte Cocktail Bar & Cucina che festeggia i suoi primi dieci anni di attività. Un anniversario che segna una tappa significativa per uno dei locali più conosciuti della città, guidato fin dall’inizio da Francesco Vitale.

Arte apre le sue porte nel febbraio 2016 con il nome di Arte Coffeeburger, presentandosi fin da subito con una doppia identità: caffetteria al mattino e burger & cocktail bar la sera. Una formula innovativa per il panorama biscegliese dell’epoca, capace di attirare in breve tempo un pubblico numeroso, composto soprattutto da giovani ma non solo, che affollava sia gli spazi interni sia l’ampia area esterna del locale per trascorrere serate all’insegna della convivialità. Indimenticabili i bruschettoni del primo menù, mentre il cocktail bar iniziava a ritagliarsi un ruolo di riferimento in città.

Non sono mancati i momenti difficili, come il periodo della pandemia, superato con determinazione e spirito di adattamento. Nel tempo il locale si è rinnovato nel design e nell’identità, adottando l’attuale payoff “Cocktail Bar & Cucina” e puntando costantemente a migliorare la sua offerta di caffetteria, mixology e cucina.

Oggi, a distanza di dieci anni, Arte rappresenta un punto di riferimento per tanti biscegliesi e non solo, grazie anche al lavoro di squadra di Francesco e dei suoi collaboratori. La risposta affettuosa e costante della clientela resta la soddisfazione più grande.

Per celebrare l’anniversario è in programma la serata “10 anni Arte”, venerdì 20 febbraio a partire dalle ore 20.00, con live band e ingresso gratuito. Sul palco si esibiranno i Sottosuono, mentre il menù sarà alla carta.

Arte Cocktail Bar & Cucina è in via della Repubblica 56/A a Bisceglie. Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 080 395 8485 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 371 135 8937. Un’occasione per brindare a dieci anni di storia e guardare con entusiasmo al futuro.