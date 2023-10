Art For Rights: aperte le iscrizioni per la nona edizione del contest artistico di Amnesty

Il Gruppo Amnesty International di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, del Presidente della Giunta Regionale, dell’Accademia di Belle Arti di Bari e dell’Accademia di Belle Arti di Foggia e in collaborazione con l’associazione culturale URCA, è lieto di annunciare la IX edizione dell’Art for Rights, contest artistico nato nel 2013 con lo scopo di contribuire in maniera significativa all’opera di sensibilizzazione promossa da Amnesty International su tematiche attinenti alla sfera dei diritti umani attraverso il linguaggio eterogeneo dell’arte.

In continuità con le edizioni precedenti, la volontà è quella di chiamare a raccolta artisti e artiste di professione o principianti con l’invito a cimentarsi nella realizzazione di un’opera visiva sul tema proposto, ovvero “Assolutamente proibita ma universalmente praticata: 40 anni di impegni non mantenuti sulla tortura”. Dopo tematiche quali “Discorsi d’odio e libertà d’espressione” (2018), “Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (2020) e “Diritto di protesta” (2022), sarà dunque una delle più diffuse e deplorevoli violazioni dei diritti umani a dover ispirare i lavori in concorso.

“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, disumani e degradanti”.

Così recita l’art. 5 della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, esprimendo un categorico divieto successivamente corroborato da numerosi strumenti normativi internazionali e regionali, ma a 40 anni dall’adozione della “Convenzione ONU contro la tortura” (1984) i governi mondiali hanno tradito gli impegni presi e – pur essendo ovunque condannata e proibita – la tortura risulta ancora spregiudicatamente e impunemente praticata.

Da oltre 50 anni Amnesty International denuncia i governi che praticano tortura e sostiene le vittime affinché ottengano giustizia. In questi decenni di campagne molti paesi hanno introdotto delle leggi nazionali per contrastare e punire il ricorso a questa pratica disumana ma ogni conquista ottenuta non è definitiva e va difesa tenacemente, come il Gruppo Amnesty International di Bisceglie proverà a ricordare

Le opere in concorso verranno esposte presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, dove saranno liberamente e gratuitamente visibili a partire da lunedì 6 fino a domenica 12 novembre, in mattinata (9:00 – 13:00) e in serata (18:30 – 22:30). A seguito della chiusura della mostra, prevista per le ore 13:00 di domenica 12 novembre, avrà luogo la cerimonia di premiazione, che si terrà presso le Vecchie Segherie Mastrototaro a partire dalle 20:00 e durante la quale verranno conferiti i premi offerti dai partner dell’iniziativa – ovvero le stesse Vecchie Segherie Mastrototaro e Colour Academy – Belle Arti – nonché trattati i molteplici aspetti del tema prescelto grazie al prezioso contributo di importanti ospiti di livello nazionale e internazionale.

Le candidature al contest verranno valutate previo invio dell’apposito modulo di iscrizione entro e non oltre mercoledì 1 novembre.

Bando di concorso consultabile al seguente link: https://bit.ly/48sx3Er