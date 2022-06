Arrivano i bagni chimici lungo la litoranea biscegliese / FOTO

Sono in corso da stamane, e termineranno a strettissimo giro, le operazioni per installare servizi igienici chimici lungo la litoranea, da levante a ponente.

Si tratta di quattro postazioni che comprendono tre moduli ciascuna, per maschi, donne e persone con disabilità. La collocazione prevista è alla spiaggia del “Pretore” (conosciuta come “seconda spiaggia”), al “Macello” (nota come “prima spiaggia”), al “Cagnolo” (dove è in fase di allestimento la spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità) e nei pressi della nuova rampa della spiaggia dedicata a Mimì Gentile. Il servizio comprende la pulizia e sanificazione giornaliera unitamente al rifornimento di materiale necessario, nonché la possibilità di manutenzione h24 tutti i giorni. I servizi igienici, brevettati e certificati, forniti dall’azienda Sebach S.p.a., leader mondiale nel settore, resteranno montati fino al 15 settembre. Una soluzione, già adottata a Bari e in altre affermate località turistiche pugliesi e italiane, che per Bisceglie rappresenta una nuova sperimentazione.

“Introduciamo questa ulteriore novità, sul modello di quanto accade in grandi città turistiche, per continuare a rendere la nostra litoranea sempre più ricca di servizi che possano servire sia ai bagnanti durante la permanenza in spiaggia sia a cittadini e turisti che si godono il nostro lungomare della bellezza e del benessere”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In continuità con i servizi igienici già esistenti, l’obiettivo è dotare tutta la costa di bagni, tenendo presenti anche i tratti maggiormente frequentati. Siamo partiti dal Pretore, la nostra popolatissima ‘seconda spiaggia’ proprio per dare un segnale anche alla litoranea di levante, dove stamane erano in corso anche le operazioni di spianamento dei ciottoli. Mi auguro che questi nuovi servizi igienici siano usati nel rispetto delle più basilari regole dell’educazione e del vivere civile, auspicando che ognuno faccia la propria parte con coscienza e senso di comunità”.