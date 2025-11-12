Aree gioco inclusive, Di Leo: “Bisceglie non perda l’occasione del bando”

«La Regione Puglia ha pubblicato un Avviso pubblico per la riqualificazione di aree pubbliche sottoutilizzate o degradate attraverso la realizzazione o il recupero di aree gioco inclusive e accessibili. È un’opportunità che il Comune di Bisceglie non deve perdere» – dichiara Marco Di Leo.

«Il bando, destinato a tutti i Comuni pugliesi, prevede una dotazione complessiva di 100.000 euro e un finanziamento massimo di 10.000 euro per ciascun ente locale. Ogni amministrazione potrà presentare una sola domanda, motivo per cui – sottolinea Di Leo – Bisceglie deve agire tempestivamente».

«Investire in aree gioco inclusive significa promuovere il diritto di tutti i bambini, anche con disabilità motorie, sensoriali, psichiche o intellettive, a giocare e crescere insieme, senza barriere», aggiunge Di Leo. «Purtroppo – prosegue – si ha quasi la sensazione che l’attuale amministrazione abbia voltato le spalle alle famiglie, costrette a spostarsi nei comuni vicini per offrire ai propri figli momenti di svago e socialità».

Gli interventi finanziabili riguardano la realizzazione o riqualificazione di parchi e aree gioco, l’installazione di strutture ludiche inclusive, l’arredo urbano e tutte le opere necessarie a garantire accessibilità e fruibilità per bambini con diverse forme di disabilità. Tra le aree biscegliesi che potrebbero beneficiare del bando, Di Leo cita il Parco di San Pietro, il Parco della Misericordia e gli spazi verdi nei pressi dell’ospedale cittadino.

Le domande, firmate digitalmente dal legale rappresentante del Comune, dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 1° dicembre all’indirizzo sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione Puglia.

«Bisceglie può e deve cogliere questa occasione per rendere i propri spazi pubblici più accoglienti, inclusivi e a misura di tutti» – conclude Di Leo –. «Non è accettabile che nel 2025 una città come la nostra disponga di pochissimi spazi per i più piccoli. I bambini e le famiglie meritano di più: meritano fatti, non apparenze».