Area mercatale, Gianluca Papagni: “Polemiche inutili, non faremo più parte di Casambulanti”

“La logica del confronto e delle visioni insieme alle istituzioni deve essere il faro di in associazione di categoria. Il sig. Todisco probabilmente ha confuso la rappresentanza e tutela di quasi 10 persone su Bisceglie con la voglia di sollevare polemiche inutili, che con la tutela e la progettazione per la categoria non c’entrano nulla”. Comincia così la nota inviata alla redazione di Bisceglie24 da Gianluca Papagni, commerciante, in risposta alle critiche sollevate da Vincenzo Todisco, Presidente della Delegazione CasAmbulanti Bisceglie, sull’area attrezzata polifunzionale di via San Martino dove si svolge il mercato settimanale.

“A tal proposito ho sempre profuso impegno in Casambulanti e sono stato io promotore di un incontro di nemmeno 30 giorni or sono dove la nuova amministrazione ha dato tutte le disponibilità e aperture per il bene del commercio ambulante che forse dovrebbe ricordarsi (Todisco) ha un’area polifunzionale in crescita e buon esempio in Italia per le esigenze del commercio ambulante e non solo”, scrive Papagni.

“Io personalmente, unitamente ad altri associati, disconosciamo questo modo di fare, ne prendiamo le distanze e non faremo più parte di Casambulanti. La rappresentanza non è cosa estemporanea o sconcertata dagli iscritti, non lesinerò comunque supporto alla categoria come ho sempre fatto”, conclude la nota.