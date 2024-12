Arci Oltre i confini in piazza per presentare la propria realtà associativa

Per tre domeniche consecutive, 1, 8 e 15 dicembre dalle ore 10:00 alle 13:00, il circolo territoriale dell’Arci Oltre i confini sarà presente con un proprio gazebo in piazza Vittorio Emanuele (area adiacente alla banca San Paolo).

“Un’occasione – si legge nella nota Arci – per propagandare la nostra realtà associativa di promozione sociale, per iscriversi ma anche per conoscersi. I circoli Arci sono luoghi di aggregazione schierati dalla parte della pace, dei diritti, dell’uguaglianza, della solidarietà, del libero accesso alla cultura, della giustizia sociale, dei valori democratici. I soci fondatori di Oltre i confini – concludono – sono persone di varie esperienze lavorative ed età che si riconoscono nei valori espressi nell’atto costitutivo. Vogliamo abbattere tutti i muri e tutti i confini”.