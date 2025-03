Arci “Oltre i Confini”: evento a Bisceglie per la Giornata Internazionale della Donna

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il circolo Arci “Oltre i Confini“, insieme al collettivo transfemminista “Ziwanda”, all’ANPI e ad Amnesty International, organizza un evento per far luce su tematiche fondamentali per la tutela della figura femminile nel mondo. L’appuntamento è alle 18:30 in via Marconi a Bisceglie, con una serie di iniziative che proseguiranno in Piazza Margherita.

Attraverso flash mob e interventi, verranno affrontati i sempre più numerosi casi di discriminazione femminile nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di promuovere una società più inclusiva e libera da disparità di genere. Si sottolineerà inoltre l’importanza di potenziare i servizi sociali, la sanità, l’istruzione e la tutela dell’ambiente, settori spesso sacrificati in favore di politiche di austerità e riarmo perseguite a livello europeo.