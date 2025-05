Arci Oltre i Confini, “Bandiere Palestina e Pace a Palazzo San Domenico gesto di grande significato politico”

“La bandiera della Palestina assieme a quella della Pace sventola da Palazzo San Domenico della città di Bisceglie. Un gesto simbolico dal grande significato politico: il governo della nostra città, al contrario di quello centrale, non vuole chiudere gli occhi di fronte al genocidio, alla deportazione di massa e ai pericoli di carestia di cui è vittima il popolo palestinese. Non vuole essere complice del governo di Israele, sostenuto dall’Europa e dagli USA, nel massacro di oltre 50mila civili e sente come propria la ferita aperta con la distruzione della città di Khan Younis, gemellata con la città di Bisceglie”. A commentare attraverso una nota ufficiale è l’Arci Bisceglie Oltre i Confini.

“La giunta Angarano, attraverso questo atto simbolico, si è fatto interprete del sentimento diffuso nella nostra collettività – continua – e del richiamo ai valori fondanti la costituzione, in particolare a quelli dell’articolo 11 e del richiamo al ripudio della guerra”.

“Questo risultato positivo è anche il frutto della mobilitazione portata avanti in questi mesi dall’Arci di Bisceglie Oltre i Confini unitariamente a tutte le organizzazioni sociali e politiche. Sabato alle ore 17.30 – fanno sapere – parteciperemo alla manifestazione in via Khan Younis promossa da AVS Stop al genocidio, Palestina Libera!”.