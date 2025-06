Arci Bisceglie sarà a Roma per manifestare contro “guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”

“No a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”. Il circolo Arci Oltre i Confini di Bisceglie annuncia la propria presenza alla manifestazione nazionale del prossimo 21 giugno a Roma promossa dalle oltre 300 reti, organizzazioni sociali, sindacali, politiche nazionali e locali che hanno sottoscritto l’appello della Campagna europea #StopRearmEurope. Il circolo biscegliese invita alla mobilitazione e all’adesione (per info 353.4764718) per “alzare insieme la voce e dire che si sta varcando una soglia di non ritorno”.

“Israele ha attaccato anche l’Iran, compiendo una ennesima e intollerabile violazione della legalità internazionale. Con l’attacco israeliano e la risposta iraniana si è aperto un nuovo tragico fronte di guerra. Il rischio di escalation è altissimo. La guerra può diventare globale”, si legge nel comunicato stampa. “Grazie alla mobilitazione internazionale si sono aperte incrinature, tardive e timide ma significative, nel sostegno al genocidio a Gaza. E, mentre cresce lo sdegno e l’impegno dell’opinione pubblica internazionale per Gaza, Netanyahu con l’attacco all’Iran prova a ricomporre a suo favore il blocco occidentale. Sta trascinando il mondo in guerra. Abbiamo l’obbligo di fermare la guerra, va fermato il genocidio, il riarmo, vanno fermati il sistema e la cultura di guerra, la deriva autoritaria. Gli interessi economici e strategici dei Governi e dei poteri che scelgono il riarmo e la guerra sono contro l’umanità. Israele fa ciò che vuole perché Usa ed Europa glielo permettono: questa complicità deve finire. Alla guerra fra Israele e Iran va posto fine, ora”.

La manifestazione del 21 giugno a Roma prenderà il via alle ore 14 presso Porta San Paolo.