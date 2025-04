Arci Bisceglie presente il Primo Maggio: Di Vittorio simbolo di lotta e dignità del lavoro

Il circolo Arci Oltre i Confini prenderà parte alla manifestazione del Primo Maggio a Bisceglie, in programma alle ore 9.30 in piazza Vittorio Emanuele, davanti al monumento dedicato a Giuseppe Di Vittorio. Un omaggio sentito a una delle figure più significative del sindacalismo italiano, antifascista convinto e strenuo difensore dei diritti dei lavoratori.

Peppino Di Vittorio, storico dirigente della CGIL, dedicò tutta la sua vita alla tutela dei lavoratori, in particolare dei braccianti agricoli. Fu tra i protagonisti delle battaglie per l’occupazione delle terre demaniali, in un’epoca in cui la povertà e l’oppressione padronale dominavano il Sud. Il suo messaggio era chiaro: ogni lavoratore doveva conquistare la propria dignità attraverso l’autonomia del pensiero e il coraggio di difendere i propri diritti. Durante il discorso tenuto il Primo Maggio del 1953, il leader sindacale affermava: “Il lavoro è creatore di beni; il lavoro eleva gli uomini, li rende migliori e li affratella; il lavoro è pace”. Parole che restano attuali e guidano ancora oggi l’impegno civile e politico di tanti cittadini.

Il circolo Arci Oltre i Confini, facendo proprio questo insegnamento, ribadisce il suo impegno quotidiano a favore della pace e in solidarietà con il popolo palestinese. Contestualmente, promuove il sostegno ai cinque quesiti referendari in programma per l’8 e 9 giugno, volti a estendere i diritti sul lavoro e la cittadinanza.

Per l’occasione, dalle ore 12.00 in via San Lorenzo (angolo via Curtatone), proprio di fronte alla sede Arci, sarà allestito un banchetto informativo sui referendum. A seguire, dalle ore 13.00, i partecipanti saranno invitati a prendere parte a un Aperitivo Referendario, momento di confronto e condivisione all’interno degli spazi del circolo.