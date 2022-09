Arca Puglia: stanziati oltre 9 milioni di euro per ristrutturazione case popolari a Bisceglie

“L’Arca Puglia Centrale ha stanziato ben 9.925.477 euro per Bisceglie nell’ambito degli interventi diffusi nelle province di Bari e Bat che riguarderanno le case popolari e consisteranno in ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici con riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Gli edifici interessati nella nostra Città – fa sapere – saranno quelli di via Giuseppe Di Vittorio n. 45-47-49-51 e 53 per 8.541.466,13 euro e di via Abbate Caprioli e Largo Fausto Coppi n.3 per 1.384.011,80 euro”.

“Un intervento altamente incisivo per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della nostra Città e garantirne una migliore e più ottimale vivibilità degli alloggi popolari a chi ne usufruisce. Il nostro ringraziamento va quindi ad Arca Puglia centrale per l’attenzione riservata al territorio. Un’operazione che ben si contestualizza con l’operato dell’Amministrazione Comunale – continua il Primo Cittadino – come dimostrano le consegne degli immobili di edilizia residenziale pubblica nel centro storico e degli alloggi di edilizia residenziale sociale in via degli Aragonesi, dopo aver approvato le relative graduatorie definitive.

“Altri alloggi di edilizia residenziale pubblica sono in costruzione in via Crosta e altri ne saranno realizzati nel prossimo futuro. Tutto questo per garantire il fondamentale diritto alla casa – conclude Angarano – stando accanto concretamente a chi è più in difficoltà”.