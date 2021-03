Apulian Sustainable Innovation Award, un premio destinato alle imprese ecosostenibili

Un premio destinato alle imprese pugliesi che hanno saputo cogliere le sfide ambientali come opportunità di sviluppo economico. La prima edizione di Apulian Sustainable Innovation Award 2021 è promossa da Confindustria Puglia e dalle Confindustrie territoriali pugliesi in collaborazione con Legambiente Puglia, Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Chimica), Arpa Puglia, CNR, Federchimica e DIPAR (Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo).

“Il Premio è rivolto alle imprese impegnate per un futuro sostenibile dedite all’innovazione d’impresa che riduce l’impatto ambientale e l’impronta ecologica, sfida nella quale si gioca la competitività aziendale, l’attrattività e il bilancio sociale”, scrivono gli organizzatori. La domanda di partecipazione va inviata sul sitoweb ufficiale del premio www.apulianaward.it entro il prossimo 30 aprile.

“Un’opportunità per celebrare le innovazioni eccellenti del territorio pugliese – dichiara il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana – e rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento per un futuro più efficiente, equo e sicuro. Un importante riconoscimento destinato a tutte quelle innovazioni che dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali e che si segnalano per originalità, replicabilità e potenzialità del progetto”.