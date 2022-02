Apulia HiFi Show torna a Bisceglie dopo la pausa imposta dal Covid

Dopo un sosta durata due anni a causa del Covid, quest’anno Bisceglie torna ad ospitare l’Apulia HiFi Show. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è ormai un consueto punto di incontro per tutti gli appassionati di apparecchi HiFi e musica in vinile dell’intero sud Italia.

Anche la prossima edizione, annunciano gli organizzatori, si svolgerà presso l’Hotel Nicotel, le cui stanze verranno trasformate per l’occasione in vere e proprie sale da ascolto dove poter testare con mano – e soprattutto con orecchio – tutti i più recenti apparecchi dedicati all ’alta fedeltà sonora. Non mancheranno quindi tantissime novità sia in ambito musicale che tecnologico.

L’appuntamento è per l’8 e 9 ottobre prossimi.