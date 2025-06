“Appuntamento in Giardino”: natura, arte e cultura al Carruba Garden

Sabato 7 e domenica 8 giugno ritorna “Appuntamento in Giardino”, l’iniziativa culturale promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) con il supporto di Ales Spa. Giunta all’ottava edizione e in contemporanea con oltre 20 Paesi europei grazie alla rete “Rendez-vous aux jardins”, la manifestazione punta a rivelare al grande pubblico l’anima più autentica dei giardini italiani. Il tema di quest’anno, “Giardini di pietra, pietre del giardino”, invita a riflettere sull’elemento minerale come chiave narrativa del paesaggio naturale e artistico.

Bisceglie aderisce con entusiasmo all’iniziativa con la terza edizione locale di “Appuntamento in Giardino”, prevista per domenica 8 giugno a partire dalle 10:30 presso il suggestivo Carruba Garden. Sarà una giornata immersa nel verde, dove natura, arte e convivialità si fondono in un’esperienza aperta a tutti.

Il Carruba Garden si trasformerà in uno spazio dinamico e inclusivo: un vero “museo all’aperto” in cui adulti e bambini potranno vivere la bellezza tra laboratori artistici, percorsi botanici, sapori locali e musica dal vivo.

Tra le attività proposte: