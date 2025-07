Appuntamento con la pedalata inclusiva nel territorio biscegliese

Biciliae Fiab e la Scuola di Ciclismo Gaetano Cavallaro organizzano una passeggiata in bicicletta. L’appuntamento con la pedalata inclusiva è sabato 19 luglio con raduno alle ore 18.00 in piazza Margherita.

Il gruppo in bicicletta partirà alle ore 18.15. Si procederà per le strade della città e della litoranea di levante per raggiungere i trulli sul Belvedere in zona Ripalta, dove ci sarà un piccolo rinfresco per i partecipanti. Rientro previsto alle ore 20.15 circa. Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti, grandi e piccini. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita.

Controllate la vostra bici in anticipo. Munitevi di biciclette in buone condizioni, con cambio e freni efficienti, campanello, luce anteriore bianca e luce posteriore rossa. Si consiglia di portare con sé acqua. Si raccomanda l’uso del casco.

Possibilità di utilizzare biciclette adattate (handbike. tricicli e tandem), messe a disposizione dalla Scuola di Ciclismo Gaetano Cavallaro, previa prenotazione telefonica al numero 340.3820549 (Sabino).