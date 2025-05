Appuntamenti nei Centri Servizi per Famiglie “Family Lab” di Trani e Bisceglie, il programma di maggio

Anche per il mese di maggio, i Centri Servizi per le Famiglie di Trani e Bisceglie rinnovano il loro impegno nel sostenere il benessere delle persone e delle relazioni familiari, con un calendario ricco di attività e occasioni di incontro rivolte a tutte le fasce d’età.

Promossi dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie e gestiti dall’ATI composta dalla Cooperativa Sociale Shalom, Vivere Insieme e il Consorzio Metropolis, i Centri continuano ad offrire gratuitamente servizi di consulenza psicologica, educativa, pedagogica, legale e di mediazione familiare e culturale, confermandosi uno spazio prezioso per la crescita della comunità.

Di seguito, il programma dettagliato delle attività di maggio:

CORSI E PERCORSI DI FAMIGLIA (2-10 anni):

· UN BAULE DI RACCONTI: Letture di albi illustrati

Bisceglie Lunedì 12 h. 17:30 (2-4 anni)

Bisceglie Lunedì 26 h. 17:30 (5-10 anni)

Trani Lunedì 5 h.17.30 (2-4 anni)

Trani Lunedì 19 h. 17:30 (5-10 anni)

· MAMMA SEI UN SUPER EROE: Lab creativo mamme-bambini

Bisceglie Martedì 13 h. 17:30 (6-10 anni)

Trani Venerdì 9 h. 17:30 (6-10 anni)

· MINI CHEF IN AZIONE: lab. Di cucina per genitori-figli

Bisceglie Martedì 27 h. 17:30 (6-10 anni)

· LABORATORIO DI VAN GOGH: lab. Di pittura per genitori – figli

Bisceglie Mercoledì 21 Maggio h. 17:30 (4-6 anni)

· CACCIA ALLA CREATIVITÀ: Laboratorio creativo per giovani artisti: lab. Creativo per genitori-figli

Trani: Lunedì 26 h. 17:30 (4-6 anni)

· SENTO, TOCCO, SCOPRO: Laboratorio sensoriale

Bisceglie: martedì 20 h. 17:00 (0-36 mesi)

Trani: Lunedì 12 h. 17:30 (0-36 mesi)

· JUMP INTO ENGLISH!: Lab. Inglese per bambini (3-5 anni)

Bisceglie Lunedì 5 h. 17:30

Bisceglie Lunedì 19 h. 17:30

LABORATORIO LINGUISTICO

· DO YOU SPEAK ENGLISH?: lab. Di inglese per adulti

Bisceglie, tutti i giovedì alle ore 10:00

· TU HABLAS ESPANOL? Lab di spagnolo per adulti

Trani, tutti i mercoledì h. 10:00

SPAZIO GIOVANI (dai 13 anni)

· PRESENTAZIONE ATTIVITÀ SPAZIO GIOVANI

Presentazione delle iniziative e dei servizi

Trani, sabato 24 Maggio ore 12.00 presso il Liceo Scientifico Statale “V.Vecchi” di Trani

· APERITIVO CREATIVO: momento di aggregazione tra giovani

Bisceglie: tutti i venerdì h. 18:00

Trani: tutti i venerdì h. 18:00

· GUITAR LAB

Bisceglie: tutti VENERDI dalle h. 17:00 alle h. 19:00

Trani: Tutti i Lunedì dalle h.18:00 alle h. 20:00

· GAME LAB

Trani: Venerdì 2 e 23 Maggio alle h. 17:30 – Venerdì 23 alle h. 17:30

· MASTERCHEF: SFIDA ALL’ULTIMO FORNELLO: lab. di cucina

Bisceglie mercoledì 14 h. 17:30 (13+)

· NEXTGEN SCIENCE: Lab. Scientifico per ragazzi (13+)

Bisceglie Mercoledì 28 h. 17:30

· LA MAPPA DELLE EMOZIONI: RICONOSCERSI: incontro a cura dell’Avv. Cherubina Palmieri, consulente Family Lab, della Dott.ssa Maddalena Larosa, coordinatrice del Family Lab e della Dott.ssa Enza Biacchi, coordinatrice del Centro di Cura del Trauma Interpersonale.

Trani Lunedì 26 Maggio ore 11.00 presso il Liceo Scientifico Statale “V.Vecchi” di Trani

· IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE DIGITALE: QUANDO LA RETE DIVENTA UNA TRAPPOLA: incontro a cura dell’Avv. Francesca Paparesta, consulente Family Lab e della Psicologa Dott.ssa Nicoletta Berardi.

Trani Lunedì 19 Maggio ore 16.00 presso Liceo Statale Classico, Linguistico e Scienze Umane “Francesco De Sanctis” di Trani

INCONTRI E ATTIVITÀ

· MOMENTI DI CURA: Un pomeriggio dedicato al benessere delle mamme

Bisceglie Mercoledì 7 Maggio h. 17:30

Trani Giovedì 8 Maggio h. 18:00

· DEDICHI-AMO-CI: Dietro ogni mamma c’è sempre una grande Donna

A cura della Pedagogista Dott.ssa Floriana Spadavecchia e della Psicologa Dott.ssa Ludovica Ventura

Bisceglie Giovedì 8 maggio h. 18:00

· ADOLESCENTI E GENITORI: UN VIAGGIO NELLA TEMPESTA: incontro a cura della Pedagogista Dott.ssa Luciana Valente e della Psicologa Dott.ssa Nicoletta Berardi. Trani, Giovedì 29 Maggio ore 18.00

· PUNTO PAPPA E PANNOLINO: spazio di incontro per neo mamme

Servizio su prenotazione

· NASCERE GENITORI

Servizio perinatale di supporto per i neo genitori

Servizio su prenotazione

EVENTI E INIZIATIVE

· SESSUALITÀ, CONSENSO E CONFINI: COMPRENDERE PER PREVENIRE

Un dialogo tra diritto e psicologia per comprendere gli aspetti emotivi, relazionali e giuridici del consenso nelle relazioni a cura dell’ Avv. Maria Teresa Misino, consulente legale Family Lab e la Dott.ssa Ludovica Ventura, psicologa del Family Lab

Bisceglie Giovedì 22 maggio h. 18:00

· DAL SUPERFLUO ALL’ESSENZIALE: IL BENESSERE E LA SALUTE IN UN’ERA DI ECCESSI

Come recuperare e scambiare invece di comprare

A cura della Pediatra Dott.ssa Pierangela Rana

Bisceglie Venerdì 23 maggio h. 17:30

· IL RUMORE DEL SILENZIO: VOCI DI DONNE E SENTIERI DI GIUSTIZIA

Storie di donne, percorsi di coraggio e orizzonti di giustizia

A cura delle Avvocatesse Consulenti Legali del Family Lab Maria Teresa Misino, Valentina Cosmai e Adriana Moschetti

Bisceglie Giovedì 29 maggio h. 17:30

· DALLA MANIPOLAZIONE ALLA RINASCITA: UN PERCORSO CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA a cura dell’Avv. Francesca Paparesta, consulente legale del FamilyLab, interviene Dott.ssa Liliana Bellavia, psicologa e psicoterapeuta+ testimonianza. Trani, Mercoledì 7 Maggio ore 18.00

· PONTI SPEZZATI, LEGAMI DA RICOSTRUIRE: IL DIFFICILE CAMMINO DEL RIFIUTO GENITORIALE a cura dell’Avv. Annalisa Marigliano, consulente legale del FamilyLab, interviene la Dott.ssa Paola Spadaro, Psicoterapeuta e G.O. presso il Tribunale dei Minorenni di Bari.

Trani, Venerdì 16 Maggio ore 18.00

· PROTEZIONE E DIGNITA’: L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER PROTEGGERE LE PERSONE FRAGILI.

A cura dell’Avv. Cherubina Palmieri, consulente legale del FamilyLab.

Trani Venerdì 30 Maggio h. 18:00

AFFIDO (CON LOGO)

· IL MINORE IN AFFIDO: IL DISAGIO CONTESTUALE E RELAZIONALE

Con la Dott.ssa Maria Vurchio, psicologa psicoterapeuta, G.O. presso il Tribunale dei Minori di Bari e con Antonio Gorgoglione di Ai.Bi.

Bisceglie Martedì 6 Maggio h. 17:30

· AFFIDIAMOCI (aggiungere logo affido)

Percorso di sostegno alla genitorialità accogliente destinato alle famiglie che hanno in corso un percorso di affido familiare

Bisceglie Martedì 20 maggio alle ore 18:00

Trani Martedì 20 maggio alle ore 18:00

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, previa prenotazione, fino ad esaurimento posti.Per maggiori informazioni:

Family Lab Trani

Telefono: 0883/011094

Email: familylabtrani@libero.it

Family Lab Bisceglie

Telefono: 080/6193468

Email: familylabbisceglie@libero.it