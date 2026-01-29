Approvato il regolamento sull’imposta di soggiorno a Bisceglie

Il Consiglio comunale di Bisceglie ha approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno, prevista dalla normativa nazionale come strumento di sostegno allo sviluppo turistico e al miglioramento dei servizi locali. L’entrata in vigore è fissata al 28 marzo, a 61 giorni dall’esecutività della deliberazione consiliare.

L’imposta sarà applicata alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale con importi differenziati in base alla tipologia: 1 euro per la quasi totalità delle strutture ricettive e 2 euro per le unità immobiliari concesse in locazione breve, come definite dalla legge n. 96 del 2017. Le somme raccolte saranno interamente destinate a interventi legati al turismo, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, al miglioramento dell’accoglienza, al decoro urbano e ai servizi pubblici connessi alla fruizione turistica della città.

Le risorse potranno finanziare, tra l’altro, progetti di itinerari turistici ed escursionistici anche in ambito intercomunale, azioni di promozione e accoglienza, interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e ambientale, eventi di attrazione turistica, iniziative per la mobilità interna e attività volte a rafforzare l’immagine complessiva di Bisceglie.

Sono previste specifiche esenzioni dal pagamento per i minori fino a 14 anni, i residenti nel Comune di Bisceglie, gli assistenti di degenti ricoverati in strutture sanitarie locali, i pazienti in regime di day hospital, le persone con disabilità grave con un accompagnatore, nonché il personale delle forze dell’ordine e della protezione civile in servizio.

Il regolamento è il risultato di un percorso articolato che ha coinvolto amministratori, commissioni consiliari, uffici comunali e stakeholder del settore. Dopo una prima bozza, sono state valutate e recepite le osservazioni di Confcommercio Bisceglie, dell’Associazione Extra Alberghieri Bisceglie e di Assoturismo Confesercenti Bat, giungendo così al testo definitivo approvato dal Consiglio.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, il Comune istituirà un Comitato di Indirizzo composto da tecnici, esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria, con il compito di monitorare l’applicazione dell’imposta e individuare eventuali semplificazioni e miglioramenti procedurali.

L’introduzione dell’imposta di soggiorno si inserisce in una strategia complessiva di rafforzamento del sistema turistico locale, puntando a garantire una gestione trasparente e vincolata delle risorse, a beneficio sia della comunità cittadina sia dei visitatori.