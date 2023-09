Apposizione stele commemorativa strage Linate e intitolazione Largo Milano

Domani, martedì 5 settembre, a Bisceglie si terrà una doppia cerimonia istituzionale imperniata sul forte e indissolubile legame che unisce la Città dei Dolmen a Milano. Ospite sarà il Vicesindaco del capoluogo lombardo, Anna Scavuzzo, che interverrà insieme al Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e alle Autorità civili, religiose e militari.

Alle ore 16, in Largo 8 ottobre (sul lungomare, zona “conca dei Monaci”) è in programma la cerimonia di apposizione della nuova stele commemorativa della tragedia dell’Aeroporto di Linate, avvenuta a Milano l’8 ottobre 2001, nella quale persero la vita 118 persone. Unico superstite fu un cittadino di origine biscegliese residente a Milano, il Sig. Pasquale Padovano, che sarà presente alle manifestazioni di domani. A scandire i momenti della cerimonia sarà la musica della Banda di Bisceglie. La stele fu distrutta da ignoti, la sua nuova realizzazione per volontà dell’Amministrazione Comunale e la sua apposizione simboleggiano la civiltà e il rispetto della Comunità biscegliese, unita idealmente al dolore delle famiglie coinvolte nel grave incidente.

A seguire, nella stessa giornata, alle ore 17, si terrà un’altra cerimonia ricca di significato, l’intitolazione di Largo Milano, istituito dalla Giunta Angarano nel 2020 e situato nel giardino tra il viale di accesso all’ospedale civile e via Degli Aragonesi.

A Bisceglie, infatti, la storica via Milano ha lasciato il posto alla memoria del Maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio, Croce d’Onore alla memoria, ragazzo biscegliese morto in seguito al vile attentato terroristico del 27 aprile 2006 a Nassiriya, in Iraq. Quella doverosa e sentita variazione nella toponomastica locale, trova oggi ulteriore compimento e definizione con l’intitolazione di “Largo Milano” per una nuova area che costeggia un parco e una scuola, rafforzando l’antico e indissolubile legame tra Bisceglie e Milano.

Dagli anni Sessanta, infatti, un considerevole flusso migratorio portò tanti biscegliesi a cercar fortuna in Lombardia e nel suo capoluogo. Da allora si è instaurato un rapporto di vicinanza e amicizia, nel segno della collaborazione tra due comunità operose. Quei biscegliesi, partiti con la valigia di cartone, carica di sogni e speranze, si sono integrati nella comunità milanese, non solo lavorando con dedizione ma anche prendendo parte alla vita sociale e culturale, creando e rinsaldando nel tempo un profondo rapporto di collaborazione e stima reciproca. Da quelle radici lontane, la comunità biscegliese a Milano è cresciuta nel tempo ed il legame tra le due Comunità si è arricchito anche di segni tangibili: l’intitolazione di una strada nel capoluogo lombardo e, nel 1992, di un capolinea della metropolitana milanese.

In entrambe le cerimonie le benedizioni e le liturgie della parola saranno officiate da Don Stefano Montarone, Parroco della chiesa di Sant’Agostino.