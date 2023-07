Appello Enpa per un cane che ha bisogno di ricovero / DETTAGLI

Gli amici dell’uomo sono parte integrante della vita di molti di noi. Adesso uno di loro ha bisogno di aiuto, ed ecco che giunge alla nostra redazione un appello.

“Come associazione nazionale ENPA – si legge nella nota inviata – chiediamo un aiuto per divulgare una richiesta di donazione per SPRITZ, un cane del canile di 2 anni. Ha bisogno di essere ricoverato con urgenza e non abbiamo abbastanza fondi. Confidiamo nel buon cuore di chi vorrà contribuire a migliorare la situazione di Spritz”

Iban per raccolta fondi è il seguente: IT76F3253203200006572013552