Appello Bisceglie Illuminata: “Acquistiamo da negozi biscegliesi, non da colossi del web”

Il movimento giovanile Bisceglie Illuminata sposa la campagna di sensibilizzazione per sostenere le attività commerciali della nostra città “Soprattutto in questo periodo di incertezze, dove noi i giovani, molte famiglie, commercianti e tutte le attività produttive attendiamo la fine di questa pandemia, che sta mettendo in ginocchio la società nel suo insieme, dobbiamo assolutamente sostenerci a vicenda”, scrivono gli esponenti del movimento in un comunicato stampa.

“Quest’anno non acquistiamo dai grandi colossi del web, acquistiamo dalle attività della nostra Bisceglie. Sosteniamo le imprese della nostra Città, sono loro che tengono illuminata Bisceglie, sono loro che ci tengono compagnia tutto l’anno. Le attività commerciali sono una parte importante dell’economia di un paese, insieme al mondo della produzione, sono quelle persone che hanno creduto nella propria città e tutti i giorni oramai da tempo combattono per sopravvivere, a causa anche dell’avvento dei centri commerciali e dell’economia globalizzata”.

“Noi non riusciamo ad immaginare una città senza negozi, spenta, buia e senza relazioni sociali. Dobbiamo sempre ricordarci e sostenere le attività della nostra città. L’unico modo per iniziare è smettere di parlare e incominciare a fare, proprio per questo lanciamo l’hashtag #sosteniAmoci”, conclude la nota.