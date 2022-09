Appello al voto dell’imprenditore Mastrototaro spopola sul web

Un appello al voto che spopola sul web conquistando numeri considerevoli sui social. L’artefice è Mauro Mastrototaro, noto imprenditore biscegliese nonché punto di riferimento della Mastrototaro Food.

Mastrototaro ha realizzato un video nella sua azienda esortando i cittadini a recarsi alle urne il prossimo 25 settembre, in occasione delle elezioni politiche. “Nella nostra azienda – racconta Mastrototaro in un passaggio – raggiungiamo gli obiettivi grazie al sostegno di tutti, quello che va fatto in occasione delle prossime votazioni”. Il video ha ampiamente superato le 200mila visualizzazioni, oltre alle innumerevoli interazioni scaturite sulla pagina Facebook di Mastrototaro Food.