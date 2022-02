Aperture Hub Paladavinci, ecco date e orari per le somministrazioni dei vaccini

Sono state ufficializzate le fasce orarie di aperture del Paladavinci in via Cala dell’Arciprete per la ricezione della personale dose di vaccino.

L’hub vaccinale sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 09:00 alle 12:30, il martedì dalle 15:00 alle 17:00, il mercoledì resterà chiuso.

Il giovedì e il venerdì sarà attivo dalle 09:00 alle 12:30.

Potranno recarsi presso l’hub utenti prenotati (anche anticipati rispetto alle prenotazioni tramite recall) e utenti a sportello.