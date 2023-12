Aperti termini per la presentazione domande del Reddito di Dignità (ReD)

A partire da ieri. martedì 5 dicembre, si è aperta la finestra per presentare istanze relative al nuovo bando per il Reddito di Dignità (ReD), misura della Regione Puglia che promuove l’inclusione sociale attiva e integra con un contributo economico i redditi delle persone in difficoltà.

Il bando è aperto a tutti i cittadini, che potranno presentare le istanze tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati o attraverso la piattaforma informatica https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it, accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali (telefonare al numero 080.395.0297 dal lunedì al venerdì in orario di ufficio) forniranno tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda.

Sarà possibile presentare la richiesta entro le ore 14:00 del 5 gennaio 2024.

“L’impiego di beneficiari del Reddito di Dignità in progetti utili per la collettività ha già rappresentato un ottimo modello per Bisceglie. In questi anni il Comune ha impiegato tanti cittadini in progetti che, da un lato, sono stati utili per la collettività e, dall’altro, hanno ridato la dignità del lavoro a chi è stato protagonista di questi progetti. Questo è un modello che ha funzionato molto a Bisceglie, grazie all’attività encomiabile dei servizi sociali del Comune di Bisceglie, e va fatto un ringraziamento particolare alla Regione Puglia per aver rifinanziato questa misura, specialmente dopo che il governo nazionale ha tagliato i fondi per il reddito di cittadinanza”, ha spiegato l’Assessora alle Politiche Sociali, Roberta Rigante.

I beneficiari del ReD non solo riceveranno supporto economico ma avranno l’opportunità di partecipare attivamente a lavori di comunità e progetti di empowerment e cittadinanza attiva. Lo scorso anno, alcuni progetti coinvolsero l’assistenza ad anziani soli e disabili nel conferimento dei rifiuti, la cura di parchi, giardini ed aiuole e la pulizia delle spiagge.