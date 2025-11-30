Antonio Ingroia presenta a Bisceglie il libro “Traditi” in un incontro dedicato alla legalità

Bisceglie accoglie Antonio Ingroia, già Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e autore del libro “Traditi” (Piemme), un’opera che ricostruisce responsabilità, omissioni e verità negate dietro alcune delle pagine più complesse della storia recente italiana. L’incontro è fissato per giovedì 4 dicembre al Teatro Garibaldi: apertura porte alle 19:00, conversazione alle 19:30.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite il link indicato dagli organizzatori.

La serata rientra nel programma di iniziative dedicate alla promozione della legalità in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, biscegliese vittima innocente della ’ndrangheta. L’evento offrirà uno spazio di confronto sui temi della giustizia, del contrasto alle mafie e del ruolo delle istituzioni nella difesa dello Stato di diritto.

A dialogare con Ingroia saranno i professori Franco Papagni e Raffaele Tatulli, docenti del Liceo “Leonardo da Vinci”, che approfondiranno con l’autore i passaggi centrali del volume e le questioni ancora aperte nella lotta alle organizzazioni criminali.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Liceo “Leonardo da Vinci”, con il supporto di Avviso Pubblico e Libera, nell’ambito del percorso commemorativo che accompagnerà la città fino al 10 gennaio 2026, data di nascita di Sergio Cosmai.