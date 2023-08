Anticipazione mercato settimanale, Musco: “Interazione continua tra diverse realtà”

“Una domenica sera insieme al cuore pulsante del commercio cittadino e della sua frizzante ma tradizionale storia, nell’area mercatale polifunzionale della città di Bisceglie: il 13 agosto, antivigilia di Ferragosto, si svolgerà il mercato, in anticipo rispetto al martedì 15 agosto. L’aria vacanziera e agostana sarà ulteriore incentivo per gli avventori soliti del mercato ed anche per i turisti che si recheranno nell’area mercatale, allietata anche da diverse iniziative collaterali, tra cui un gruppo musicale che si esibirà nel corso della serata”, a dichiararlo è Onofrio Musco, assessore alle Attività produttive e allo sviluppo economico del Comune di Bisceglie.

La richiesta della serata programmata con Confcommercio, Fiva e Mercatincittà e poi condivisa dall’Amministrazione Comunale, nelle persone del sindaco Angelantonio Angarano e dello stesso assessore Musco con l’aiuto del consigliere comunale Antonio Abascià, è la conferma di un’interazione continua delle diverse istituzioni operanti nel settore a supporto strategico di un comparto quale quello del commercio che necessita anche di iniziative che siano catalizzatori dell’evento “mercato” anche sotto altre prospettive comunicative.

“La presenza di rappresentanze forti di categorie rappresentate da Leo Carriera è una tradizione di confronto che si allarga alle interlocuzioni concrete di Confcommercio, alla Federcommercio, alla Fiva, Confesercenti e a Casambulanti, tutte notiziate dell’evento dalla determina dirigenziale del 28 luglio scorso”, conclude Musco.