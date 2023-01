Ant Bisceglie, nel 2022 richieste aumentate del 20%: “Serve sostegno di tutti. Situazione delicata”

Con la presidente dell’Ant di Bisceglie, Mariafranca Salerno, abbiamo tracciato un bilancio dell’attività associativa svolta nello scorso anno e i progetti per il 2023. Emerge una situazione assolutamente non confortante in termini di aumento di richieste da parte delle famiglie dei malati di tumore che, a detta dei referenti Ant, sono purtroppo in crescita.

Presidente, quante richieste sono giunte all’Ant nel 2022 rispetto al 2021? In crescita o in calo?

“Le richieste giunte nel 2022 sono 52, in aumento rispetto del 20% rispetto all’anno precedente“.

Età media degli assistiti?

“Parliamo di un’età media che si attesta sui 70 anni“.

In quali progetti è stata impegnata l’Ant nel 2022?

“Il nostro principale impegno è quello di reperire fondi attraverso campagne come quella del ciclamino a settembre e quella di Natale con stelle, panettoni e pandori a dicembre, ma anche attraverso l’organizzazione di di tornei di burraco, oltre alla partecipazione a manifestazioni come “Capelli in festa” dove abbiamo la possibilità di raccogliere fondi con lotterie e con la collaborazione dell’associazione acconciatori biscegliesi.

In cosa sarete impegnati nel 2023?

“Anche quest’anno continueremo portando avanti le medesime attività sempre con più slancio e dinamismo”.

Quanta partecipazione attiva hai riscontrato da parte dei cittadini? Sono aumentati i soci o diminuiti?

“Purtroppo non posso dire che i cittadini siano molto attivi in questo settore, analoga situazione dicasi per l’amministrazione comunale”.

In quali casi interviene Ant?

“Noi subentriamo spesso in una fase delicatissima, vale a dire quando le strutture pubbliche o i medici di famiglia dichiarano di non poter seguire più i pazienti, in quanto considerati terminali. Allora interviene, su richiesta da parte dei famigliari, la nostra associazione, tengo a precisarlo, in modo assolutamente gratuito“.

Come sostenere Ant Bisceglie?

“I cittadini possono aiutarci con donazioni volontarie e partecipando alle nostre iniziative, perché il nostro principale impegno è quello di raccogliere fondi per retribuire il personale sanitario che non è volontario e che è aumentato di un’altra unità (infermiere) proprio per rispondere all’aumento di pazienti oncologici”.

Come raggiungervi per quanti volessero collaborare e per chi avesse bisogno di assistenza?

“La nostra sede è in via Camere del Capitolo n. 9, è possibile trovare i volontari dalle 18:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì“.