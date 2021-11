Anpi organizza dibattito su pericolo neofascismo ad un mese da assalto Cgil

A circa un mese di distanza dall’assalto alla sede nazionale della Cgil, la sezione cittadina dell’Anpi organizza un dibattito alla presenza di Biagio D’Alberto, segretario Cgil Bat, Rosalba D’Addato, Anpi provinciale, e del sindaco Angelantonio Angarano. L’incontro è in programma oggi, 9 novembre alle ore 18.30, presso la Camera del Lavoro di Bisceglie in via Monte San Michele.

“Ad un mese dall’assalto squadrista, parleremo dei pericoli del neo fascismo, perché quello che accadde esattamente 100 anni fa non potrà ripetersi mai più. Non permetteremo a nessuno di riportare indietro le lancette della storia”, scrive Antonello Rustico della Sezione ANPI “Michele D’Addato” di Bisceglie.

Si entra muniti di Green Pass e mascherina.