ANPI: “Bisceglie riconosce Stato libero di Palestina, soddistatti per la presa di posizione”

Dopo la città di Andria, anche Bisceglie si è espressa a favore del riconoscimento dello Stato libero di Palestina. Infatti, il Consiglio comunale, nella seduta del 23 dicembre, ha approvato a maggioranza uno specifico Ordine del giorno in tal senso, su precisa richiesta dell’ANPI a livello nazionale, con cui si chiede al governo italiano:

– di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa;

– di agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità;

– di impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi.

A sostenere la delibera a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina anche diverse associazioni laiche e cattoliche, membri del locale Comitato per la Pace, tra cui le sezioni di Bisceglie di ARCI, Pax Christi, Caritas zona pastorale di Bisceglie, MEIC, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Portavoce dell’istanza la consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro che ha illustrato le motivazioni ai consiglieri presenti (i consiglieri dell’opposizione erano già usciti dall’aula, prima della presentazione dell’o.d.g., per altre ragioni che esulano dal tema della richiesta). La delibera è passata con 12 voti favorevoli e 2 astenuti.

“L’ANPI sezione Michele D’Addato di Bisceglie – si legge nella nota – e tutte le associazioni suddette ringraziano la consigliera Elisabetta Mastrototaro per aver portato in Consiglio la voce della società civile ed esprimono soddisfazione per la presa di posizione della nostra Città, che ha manifestato così vicinanza e solidarietà al popolo palestinese, in ricordo peraltro che Bisceglie è gemellata con la città palestinese di Khan Yunis (ubicata proprio nella martoriata striscia di Gaza)”.