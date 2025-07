Annunciato il Piano Emergenza Caldo 2025 in previsione delle imminenti ondate di calore

In previsione dell’imminenti ondata di calore che caratterizzeranno questa stagione estiva, il Servizio di Pronto Intervento Sociale Trani-Bisceglie, coordinato dall’Ufficio di Piano del Comune di Trani e gestito dalla RTI composta dalla Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà-Trani, Mi stai a Cuore e Trani SOS, ha organizzato e potenziato una serie di servizi di sollievo e sostegno. L’iniziativa mira a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare anziani soli, persone con patologie specifiche che potrebbero risentire maggiormente delle alte temperature e persone socialmente ed economicamente emarginate.

L’obiettivo principale del Piano Emergenza Caldo 2025 è duplice: da un lato, si vuole rispondere prontamente a chi si trova in situazioni di emergenza sociale, dall’altro, si intende ridurre e prevenire i rischi legati al caldo per le fasce più fragili della popolazione. Per fare questo, è fondamentale rafforzare sia il ruolo del Servizio Sociale Professionale, sia la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati, che operano sul territorio.

L’aiuto è pensato per gli anziani che hanno superato i 70 anni, non autosufficienti e/o che versano in condizioni di disagio sociale/economico. Si vuole aiutare anche i nuclei familiari a rischio, segnalati dai Servizi Sociali competenti per territorio, e per quelle persone sole che si trovano in situazioni di indigenza, senza un significativo supporto da parte di parenti o della rete informale. E, naturalmente, un’attenzione particolare è rivolta ai senza fissa dimora.

Le azioni che prenderanno il via il 7 Luglio 2025 e proseguiranno fino al 14 settembre 2025, sono diverse e mirate:

E’ previsto un vero e proprio ‘’Piano di sorveglianza attiva’’ che ci permetterà di individuare e mappare gli utenti sopra citati, grazie anche alle segnalazioni da parte del Servizio Sociale Professionale. Un’attenzione particolare sarà data anche ai senza fissa dimora, con un aumento di giorni e orari delle ore dell’attività dell’Unità Mobile di Strada. Durante i mesi di luglio e agosto, un operatore sarà presente tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle ore 16.00 , nei comuni di Trani e Bisceglie, per monitorare le zone più a rischio. Per i 14 giorni di Settembre, in entrambi i comuni, ci saranno due operatori per gli stessi orari. L’Unità Mobile di Strada, sarà comunque regolarmente attiva, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30, in entrambi i comuni ;

Non mancheranno i presidi straordinari nei luoghi più frequenti e sensibili di ogni Comune. Qui, attraverso l’utilizzo di gazebo e materiale informativo, cercheremo di sensibilizzare, prevenire e informare le fasce più vulnerabili. Inoltre, non mancheranno le azioni di sensibilizzazione presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale. Infine, ci sarà anche l’apertura straordinaria, su richiesta, del Dormitorio Mons.Pichierri (Via Dalmazia,67-Trani) anche al mattino, per permettere l’utilizzo del servizio doccia.

Accanto a tutto questo, saranno sempre garantiti i servizi di reperibilità h.24/365 giorni all’anno per le emergenze sociali e l’apertura dello sportello multifunzione nei comuni di Trani e Bisceglie.

Tutte queste iniziative rappresentano il nostro impegno concreto per affrontare al meglio le sfide che le alte temperature ci pongono, assicurando un aiuto a chi ne ha più bisogno.