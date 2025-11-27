L’Associazione di volontariato Schára comunica ufficialmente le date del Presepe Vivente in stile napoletano del Settecento, che anche quest’anno prenderà vita nei giorni 21, 27 e 28 dicembre.
In vista dell’evento, l’associazione organizza tre incontri aperti a tutti i cittadini e a chiunque voglia partecipare come volontario o figurante:
- 1 dicembre – Parrocchia San Lorenzo, ore 20:00
- 3 dicembre – Parrocchia San Silvestro, ore 20:00
- 4 dicembre – Parrocchia Stella Maris, ore 20:00
Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 327 060 4316.