Anniversario morte Sergio Cosmai, studenti biscegliesi in marcia contro le mafie

Una grande marcia colorata attraverserà le strade di Bisceglie per dire no alle mafie e onorare la memoria di Sergio Cosmai, nel 40esimo anniversario della sua uccisione, e di tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. L’iniziativa “La scuola in marcia contro le mafie” si terrà giovedì 13 marzo e coinvolgerà gli studenti di tutte le scuole cittadine, testimoniando l’impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società fondata sui principi della legalità e della giustizia sociale.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Bisceglie, con il patrocinio di Avviso Pubblico e in collaborazione con Libera, insieme agli Istituti Scolastici della città. Il corteo partirà alle ore 9:30 da Piazza Vittorio Emanuele II (lato Palazzuolo) e si snoderà per le vie della Città per far ritorno nella stessa piazza, nel viale davanti al Monumento ai Caduti. Qui, prenderanno la parola gli studenti, protagonisti di un contest che premierà lo slogan destinato a diventare il motto dell’edizione 2026 della marcia. A seguire gli interventi istituzionali e dei famigliari di Sergio Cosmai.

“Ricordare Sergio Cosmai significa affermare con forza i valori della giustizia, dell’onestà e della legalità per cui ha sacrificato la sua vita”, ha detto il Sindaco Angelantonio Angarano. “La marcia è un momento di memoria condivisa, che coinvolge soprattutto i giovani, affinché l’esempio di Sergio Cosmai resti vivo nelle coscienze e nelle azioni di tutti noi. Bisceglie non dimentica i suoi figli migliori e continuerà a onorarli con l’impegno quotidiano per una società più giusta e libera dalle mafie”.

L’iniziativa del 13 marzo è parte del calendario di eventi promossi dal Comune di Bisceglie per il 40° anniversario della morte di Sergio Cosmai, che proseguirà con una serie di incontri di approfondimento sulla legalità e la memoria.