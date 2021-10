Anniversario morte partigiano Arcieri, a Milano con Anpi anche il consigliere Ruggieri

Oggi, domenica 3 Ottobre, in occasione del primo anniversario della morte di Domenico Arcieri, partigiano biscegliese (nato a Bisceglie il 12 Agosto 1924), il consigliere comunale Peppo Ruggieri, il presidente della sezione Anpi cittadina Antonello Rustico e Angelo Longhi della sezione Anpi di Milano con la figlia di Domenico, Katia, si recheranno presso presso il locale cimitero a Milano per commemorare la sua memoria e per un momento di riflessione su suo impegno antifascista.

Il partigiano Arcieri, dopo le azioni di lotta e liberazione dal nazifascismo, è vissuto a Milano per il resto della sua vita partecipando attivamente alla vita pubblica della sua “nuova” città. Un esempio di uomo e partigiano che la sua comunità biscegliese vuole ricordare con orgoglio ed ammirazione.