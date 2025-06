Anniversario Fondazione Arma Carabinieri, riconoscimenti anche per Tenenza di Bisceglie

Una cerimonia per la gente e tra la gente, così i Carabinieri della provincia di Barletta Andria Trani hanno deciso di festeggiare ieri il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia militare si è svolta alla presenza delle più alte cariche civili e militari nella prestigiosa cornice del Castello Svevo di Barletta, reso possibile grazie alla collaborazione e disponibilità dell’Amministrazione Comunale.

Tra i vari riconoscimenti vi sono quelli per i componenti della Tenenza di Bisceglie:

Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” concesso al Tenente Alessandro Rundo, Maresciallo Capo Feliciano De Benedittis, Brigadiere Capo Marino Mezzina, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Francesco Marcone, Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mario D’Elia

“Comandante e addetti a tenenza operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, conducevano complessa attività d’indagine che consentiva di accertare la presenza di un gruppo criminale dedito all’importazione, trasporto e vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, nonché all’approvvigionamento di stupefacente. L’operazione, che si concludeva con la disarticolazione del sodalizio e l’emissione di misura cautelare custodiale a carico di 13 indagati, di cui 4 in carcere e 9 ai domiciliari, oltre al sequestro di circa 1.120 kg di tabacchi di contrabbando e della somma di 37 mila euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, suscitava ampi consensi nell’opinione pubblica ed il plauso delle autorità, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione”.