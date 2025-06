Anniversario della Repubblica Italiana: Enrico Aiello e Assunta Russo nominati Cavalieri

Assunta Russo tra il Sindaco Angarano ed il Prefetto D’Agostino

Nella suggestiva cornice di piazza Quercia a Trani, si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia ufficiale per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, organizzata dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani. L’evento ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari della provincia, in un clima solenne e partecipato.

Tra i protagonisti della cerimonia, anche il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, che ha affiancato il prefetto Silvana D’Agostino nella consegna delle prestigiose Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a due illustri cittadini biscegliesi: Enrico Aiello e Assunta Russo.

I due insigniti si sono distinti per i loro meriti nei rispettivi ambiti professionali, culturali e sociali, incarnando valori fondamentali come l’impegno civico, la solidarietà e la dedizione al bene comune. Un riconoscimento che non solo premia il loro operato, ma valorizza l’intera comunità biscegliese, rappresentata con orgoglio in una delle cerimonie istituzionali più significative dell’anno.

Qui di seguito, nel dettaglio, le motivazioni per le due onorificenze.

L’onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA al dott. ENRICO PIO NICOLA AIELLO, giornalista in servizio presso la Prefettura di Barletta Andria Trani Assistente amministrativo del Ministero dell’Interno è in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Barletta Andria Trani, dove ricopre le mansioni di segretario particolare del Prefetto e cura le relazioni con gli organi di informazione, supportando altresì nelle attività di comunicazione con enti istituzionali, nelle attività di cerimoniale e in ogni ulteriore compito correlato alle esigenze dell’Ufficio di Gabinetto. Nel 2007, a soli 19 anni e dopo alcune collaborazioni con testate giornalistiche locali, consegue l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, risultando tra i più giovani iscritti in Puglia. Prima di intraprendere la propria esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione, collabora con diversi uffici stampa, istituzionali e non solo, e, quale redattore, in numerose testate giornalistiche locali, divenendo anche telecronista e conduttore televisivo. Nel 2009 è assunto, a seguito di concorso pubblico, presso la Provincia di Barletta Andria Trani e nel dicembre 2016 si trasferisce presso la Prefettura di Barletta Andria Trani Durante il suo percorso lavorativo in Prefettura, nel 2022 e nel mese di febbraio di quest’anno ha ricoperto l’incarico di sub Commissario Prefettizio del Comune di San Ferdinando di Puglia. È tra i fondatori dell’Associazione “Borgo Antico” di Bisceglie, con la quale da 15 anni organizza la rassegna culturale di carattere nazionale “Libri nel Borgo Antico”, uno dei più importanti eventi di promozione del territorio e di approfondimento culturale che ha conferito, negli anni, particolare lustro all’intero territorio.

L’onorificenza di CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA alla dott.ssa MARIA ASSUNTA RUSSO, funzionario informatico in servizio presso la Prefettura di Barletta Andria Trani . Funzionario informatico del Ministero dell’Interno in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Barletta Andria Trani, entra nei ruoli del Ministero dell’Interno nel 1996, a seguito di concorso pubblico, e fino al 2001 è in servizio alla Questura di Varese nella Segreteria del Questore, per poi trasferirsi nel 2002 alla Prefettura di Bari, dove rimarrà in servizio fin al 2008 prima del trasferimento a Barletta. Svolge mansioni di supporto per l’Ufficio Immigrazione ed è componente della Commissione di Sorveglianza e Scarto degli atti di archivio del Tribunale di Trani, della Procura della Repubblica e della Capitaneria di Porto di Barletta, nonché Segretaria della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e componente della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Trinitapoli. Negli anni è stata inoltre nominata, con provvedimenti prefettizi, sub Commissario Prefettizio nei Comuni di Margherita di Savoia, Trani e Barletta, prima di ricoprire incarichi di Sovraordinata presso i Comuni di Cerignola, Foggia e Rende. Dal 2006 al 2012 è stata inoltre Consigliere comunale del Comune di Bisceglie ed è socia fondatrice dell’Associazione di Promozione Sociale “Aliconde”, acronimo di “alternative integrate contro il disagio e l’emarginazione”, che si pone come obiettivo il dare una risposta alle esigenze della comunità biscegliese sotto il profilo della cultura dell’inclusione di ragazzi con disabilità che hanno finito il percorso scolastico e il cui accesso al mondo del lavoro riscontra numerose difficoltà.