Anna Teresa Caputi eletta segretaria generale della Filcams Cgil Bat

La biscegliese Anna Teresa Caputi è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Bat. L’elezione è avvenuta a larghissima maggioranza nella mattinata di martedì 24 febbraio, nel corso dell’Assemblea generale di categoria riunita presso la sede della Cgil Bat ad Andria. Succede a Tina Prasti, alla guida della categoria dal 2017.

Nata a Bisceglie nel 1978, Caputi ha iniziato il suo percorso sindacale come Rsa nell’azienda in cui lavorava, la Eurospin, dove ha ricoperto anche il ruolo di Rls. Attualmente in distacco sindacale, è poi entrata a far parte della segreteria provinciale della Filcams, maturando un’esperienza significativa nella tutela dei diritti dei lavoratori.

Nel suo intervento programmatico ha ribadito l’impegno “a tutela dei diritti e della dignità del lavoro”, ricordando come la Filcams rappresenti una platea ampia e articolata di lavoratrici e lavoratori in un territorio, quello della Bat, geograficamente contenuto ma estremamente variegato. Tra le priorità indicate, il contrasto al lavoro povero attraverso il rafforzamento della cultura della legalità e la piena conoscenza dei contratti collettivi nazionali. “La consapevolezza dei propri diritti è il primo e fondamentale strumento di tutela”, ha sottolineato.

Tra gli obiettivi centrali dell’azione sindacale, la nuova segretaria generale ha evidenziato anche il potenziamento e l’estensione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle aziende del territorio, considerate presidio di democrazia, partecipazione e contrattazione nei luoghi di lavoro. Non è mancato un ringraziamento a Tina Prasti per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni alla guida della categoria.

All’elezione erano presenti, oltre alla segretaria uscente, il segretario generale della Cgil Bat Michele Valente, la segretaria generale della Filcams Puglia Barbara Neglia e Marco Berretta della segreteria nazionale Filcams. “A Tina va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, patrimonio prezioso per tutta la comunità sindacale. Ad Anna i migliori auguri di buon lavoro: siamo certi che saprà guidare l’organizzazione con passione, competenza e spirito di servizio”, ha dichiarato Michele Valente al termine dell’assemblea.