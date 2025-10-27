Angela Conte Vacca festeggia 100 anni di fede, servizio e fraternità nell’Azione Cattolica

L’Azione Cattolica di Bisceglie festeggia con profonda gioia i 100 anni di Angela Conte Vacca, affettuosamente conosciuta come “Angiolina”. Aderente all’associazione sin dal 1937 nel suo paese natale, Castelnuovo della Daunia, Angela ha poi continuato il suo cammino di fede a Bisceglie, dal suo matrimonio con Benedetto Vacca, iscritta dal 1963 nella parrocchia di San Lorenzo. Madre di quattro figli, ha saputo coniugare l’impegno familiare con una vita interamente dedicata alla testimonianza cristiana e al servizio nella comunità.

In occasione del suo centenario, questa mattina le hanno fatto visita la presidente diocesana Maria Lanotte, insieme a una rappresentanza della presidenza diocesana e dell’associazione cittadina. Nel corso dell’incontro, le è stato consegnato un certificato di fedeltà all’Azione Cattolica e una lettera di auguri della Presidenza Nazionale, come segno di riconoscenza per il suo lungo e luminoso percorso di adesione.

Il momento di festa, promosso dal referente del settore adulti Franco Mastrogiacomo e dalla presidente parrocchiale Rosa De Feudis, è stato arricchito dai ricordi di Angiolina, che ha ringraziato tutti per l’affetto e ha voluto incoraggiare a “andare avanti” con perseveranza nell’apostolato, ricordando che “con la preghiera siamo sempre motivo di crescita e di compagnia di vita”.

La sua operosità discreta e costante è stata nel tempo una testimonianza viva di fede e fraternità: presenza quotidiana, preghiera, partecipazione assidua all’Eucaristia e vicinanza amorevole verso le amiche impossibilitate a partecipare alla vita parrocchiale. Anche come Ministro straordinario dell’Eucaristia, Angiolina ha servito con dedizione, riservatezza e amore, portando Gesù agli ammalati con la semplicità, incontrandoci diceva: «Porto Gesù».

Oggi tutta l’Azione Cattolica, insieme al parroco don Francesco Dell’Orco, al viceparroco don Salvatore Scaringella, a don Ferdinando Cascella e ai gruppi parrocchiali, ha ringraziato il Signore per il dono della sua vita, durante la celebrazione Eucaristica delle ore 19.00 presso la parrocchia San Lorenzo. E’ stato un momento di fraternità di tutta la comunità parrocchiale.

L’evento è stato arricchito dalla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano, che, nel porgere gli auguri a nome dell’intera città, ha consegnato un attestato di riconoscimento e omaggiato Angiolina con un mazzo di fiori.

“I cento anni di Angela sono un segno di gioia e riconoscenza, e un invito a seguire il suo esempio di laica appassionata e fedele, che ha incarnato lo spirito dell’Azione Cattolica e l’insegnamento della Beata Armida Barelli: Amare, Amare, Amare”, conclude Francesco Mastrogiacomo.