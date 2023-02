Angarano su plesso don Pierino Arcieri: “C’è tutta la volontà di continuare a risolvere i problemi”

“Ringrazio la mamma della sezione A del plesso “don Pierino Arcieri“ per la segnalazione della problematica. Ho chiesto agli uffici di effettuare una nuova rilevazione della temperatura nell’aula in questione”. Parte con queste parole il messaggio del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito alle criticità segnalate dei genitori della classe menzionata agli uffici preposti del Comune di Bisceglie (leggi qui).

“Il decreto ministeriale vigente fissa a 19 gradi (uno in meno dello scorso anno scolastico) la temperatura massima nelle nostre scuole. Ciò in osservanza del Piano di riduzione dei consumi di gas naturale attuato dal Governo. Pur trattandosi di una soglia che effettivamente può generare la percezione di freddo, non può essere superata per legge”.

“In ogni caso, all’esito delle rilevazioni, con i tecnici valuteremo soluzioni possibili. Mi sento però di rassicurare la mamma che ha scritto la lettera. Prima che essere sindaco, sono genitore anche io. Sono molto sensibile alla tematica, così come del resto tutta la nostra Amministrazione. Proprio per questo abbiamo già provveduto all’efficientamento energetico delle scuole “Angela Di Bari”, “San Giovanni Bosco” e del plesso in via Martiri di via Fani, dove abbiamo finalmente sostituito gli infissi in plastica. Anche la scuola “Don Pierino Arcieri” necessita di questi interventi, gli unici che risolverebbero il problema definitivamente. Ben consapevoli di ciò, proprio pochi giorni fa abbiamo approvato diciassette delibere di giunta e abbiamo reiterato sull’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica la necessità di efficientamento energetico alla “Don Pierino Arcieri” e negli altri sedici edifici scolastici che ne hanno bisogno”.

“Da parte nostra, quindi, c’è tutta la volontà di continuare a risolvere i problemi – conclude Angarano – che riguardano le nostre scuole perché lì coltiviamo il nostro futuro, per il bene dei nostri figli e la tranquillità di noi genitori”.