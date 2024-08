Angarano su incidente costato la vita ad un biscegliese, “Momento del silenzio e del rispetto”

“Siamo profondamente addolorati per la morte di un nostro concittadino avvenuta questa mattina nella villa comunale”. A parlare è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito alla morte di un anziamo questa mattina in Piazza Vittorio Emanuele a seguito di un incidente.

“Una notizia tragica che non avremmo mai voluto ricevere e che ci rattrista tutti. Questo è il momento del silenzio e del rispetto. Esprimiamo la nostra commossa e sentita vicinanza ai familiari del nostro concittadino rimasto vittima dell’incidente, unitamente alle condoglianze di tutta la cittadinanza”.