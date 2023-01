Angarano: “Stasera si potrà conferire rifiuti regolarmente, disagi non imputabili a Comune o Green Link”

“Vi informo che questa sera si potrà conferire regolarmente i rifiuti secondo il calendario di raccolta”. Le rende noto il sindaco Angelantonio Angarano.

“Anche in virtù dell’ordinanza del Presidente Emiliano, è stato infatti possibile scaricare i rifiuti della nostra Città nell’impianto di conferimento di Conversano – fa sapere – che invece nei giorni scorsi era rimasto chiuso, causando l’impossibilità di consegnare in quel sito, come avviene abitualmente, i rifiuti della nostra Città. Questo ha di fatto reso impossibile la raccolta questa mattina. E ciò non è imputabile né al Comune di Bisceglie né a Green Link, la società che gestisce il servizio di igiene urbana nella nostra Città”.

“Il servizio si svolgerà regolarmente anche nei prossimi giorni – continua il primo cittadino – stante il provvedimento di Ager che per i giorni del 13, 14 e 15 gennaio dispone la consegna dei rifiuti della nostra Città all’impianto di conferimento di Foggia“.

“Desidero ringraziare tutti i concittadini che ieri hanno collaborato, con senso di coesione e comunità, non conferendo i rifiuti. E il nostro grazie va anche agli autisti di Green Link -conclude Angarano – che oggi sono rimasti in fila per ore ed ore con i mezzi, in attesa di poter scaricare i rifiuti”.