Angarano: “Si lavora su spiaggia libera attrezzata dopo danni da mareggiate invernali”

“Si lavora sulla spiaggia libera attrezzata anche per persone con disabilità per renderla fruibile quanto prima dopo i danni causati dalle mareggiate invernali, che hanno reso necessario lavori di manutenzione straordinaria malgrado avessimo provveduto a smontare parte della pedana”. Lo afferma il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Siamo orgogliosi di questa struttura – continua – una delle poche in Puglia su fondale roccioso, che abbiamo fortemente voluto perché rende il mare aperto e accessibile davvero a tutti, in sicurezza, tanto da essere punto di riferimento per il territorio. L’anno scorso, anche grazie al patto di collaborazione con l’Asd Baywatch, abbiamo registrato oltre 300 accessi, ricevendo il riscontro positivo di chi aveva ormai rinunciato al mare ma che, proprio grazie a questa struttura, ha potuto riprovare la gioia e l’emozione di fare il bagno. Anche per questo abbiamo continuamente migliorato la spiaggia – conclude Angarano – con bagni, spogliatoi, un servizio dedicato e interventi finalizzati a renderne sempre più confortevole l’utilizzo”.