Angarano: “PalaCosmai aperto anche in questo giorno festivo”

“Il deplorevole atto di vandalismo non ha fermato la nostra ‘macchina della salute’. Come stabilito dalle Autorità sanitarie, il PalaCosmai sarà aperto anche in questo giorno festivo (l’unico insieme ad Andria nella nostra provincia) in cui celebriamo la nostra amata Repubblica”. A dichiararlo è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, a 24 ore dai danneggiamenti constatati nell’hub cittadino.

“Prima di andare in Prefettura per la cerimonia ufficiale del 2 giugno, abbiamo voluto dire il nostro grazie a chi, tra medici, infermieri, Protezione Civile e volontari – continua – anche oggi è in prima linea per consentire, progressivamente, l’immunizzazione della nostra Comunità contro il virus”.

“Il PalaCosmai, secondo il calendario stabilito dalla Asl Bt che resta subordinato chiaramente alla disponibilità di vaccini, sarà aperto anche nei prossimi giorni per la somministrazione del vaccino ai prenotati e ai maturandi. Questi ultimi saranno ultimati entro sabato. Un altro bel messaggio di fiducia e speranza – conclude il primo cittadino – che consentirà ai nostri giovani di affrontare l’esame di maturità, una delle prove più belle della nostra vita, in totale sicurezza. Chi aveva la prenotazione e non si è vaccinato nei giorni del 30 e 31 maggio, nonché del 1° giugno, può tornare al PalaCosmai con la prenotazione per ricevere la somministrazione di vaccino. Buona festa della Repubblica a tutti”.