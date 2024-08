Angarano: “Orgogliosi di aver restituito alla Città la piazzetta di Largo Mario Cosmai”

“Siamo orgogliosi di aver restituito alla Città la piazzetta di Largo Mario Cosmai”. Così scrive sui social il sindaco Angelantonio Angarano, a margine della breve inaugurazione con cui è stata riconsegnata alla cittadinanza la piazzetta nei pressi della parrocchia di Santa Maria di Passavia.

“Questa mattina, insieme a Biagio Lorusso, presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana, ai familiari del compianto storico biscegliese, e a don Franco Lorusso, parroco di Santa Maria di Passavia, abbiamo ricordato l’importanza di rendere sempre più vivibili e fruibili dai cittadini luoghi di aggregazione come questo”, scrive Angarano.

“I lavori conclusi in Largo Cosmai rientrano in una riqualificazione complessiva della nostra piazza centrale che comprende ad esempio l’area di Villetta Logoluso, la Torre Campanaria e i lavori in corso nella zona del Calvario. Andiamo avanti, con convinzione, nell’interesse della Città e per il bene delle persone”, conclude il primo cittadino.