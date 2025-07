Angarano: “Ogni giorno puliamo spiagge, bagni e scale, sarebbe il caso di ritrovare tutto così la sera”

“Ogni giorno, di primo mattino, puliamo le spiagge e le consegniamo in ottimo stato alle migliaia di bagnanti che godono del nostro bel mare. Ogni giorno puliamo i bagni chimici lungo la litoranea. Tra volte a settimana igienizziamo le scale di accesso alle spiagge e le aree limitrofe. Un lavoro che agli occhi di molti resta sconosciuto eppure viene svolto puntualmente”.

A parlare è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che poi precisa alcuni aspetti, “Sarebbe il caso che la sera ritrovassimo le spiagge così come le abbiamo consegnate al mattino ma, purtroppo, non avviene mai. Eppure sono dotate di cestini per la raccolta differenziata. Rivolgiamo, ancora una volta, un appello a tutti: se sporcate le spiagge siete zozzoni, usate i cestini, fate la differenziata: facciamo, tutti insieme, la differenza. Stiamo anche realizzando appositi cartelli da affiggere all’ingresso di tutte le spiagge per ricordarlo sempre a chi va al mare. Buon mare a tutti – chiosa il primo cittadino – all’insegna del rispetto, dell’educazione e della civiltà”.