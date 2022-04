Angarano: “Momento conviviale a corso di italiano per ucraini, pomeriggio di condivisione e pace”

“Ieri, prima della pausa pasquale, al corso di italiano per ucraini si è organizzato un piccolo momento conviviale, un’occasione per scacciare via i brutti pensieri, almeno per un pomeriggio, e per trascorrere del tempo insieme in armonia e in compagnia”. A raccontarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“I docenti volontari hanno preparato piatti italiani, mentre i ragazzi frequentanti il corso hanno cucinato specialità ucraine, lo specchio fedele della socializzazione e dell’integrazione che questo corso sta creando, andando oltre, con sensibilità, la “semplice” accoglienza e facendo nascere rapporti umani e di amicizia”.

“Un bel pomeriggio di condivisione e di pace a ricordarci che – conclude il Primo cittadino – con umanità e rispetto, possiamo essere fratelli, sempre. E che la guerra, con il suo carico di crudeltà, sofferenza e orrore, è il male assoluto”.