Angarano: “Maresciallo De Trizio un esempio per tutti noi biscegliesi, grazie a nome della comunità”

“Oggi voglio raccontarvi di un esempio per tutti noi biscegliesi, di un gesto che deve spingerci a fare di più, a impegnarci ogni giorno per il bene degli altri. Nei giorni scorsi a Roma, il Maresciallo dei Carabinieri Nicolò Francesco De Trizio, dopo un lungo intervento di mediazione, anche in lingua araba, è riuscito ad intervenire salvando un giovane tunisino che minacciava il suicidio ai Mercati di Traiano”. A raccontarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Nicolò ha dimostrato di avere ben radicati in sé i valori fondanti dell’Arma: il senso del dovere, lo spirito di servizio, la generosità, la professionalità. Gli stessi valori che animavano il nostro Carlo De Trizio, zio di Nicolò, ucciso in un vile attentato in Iraq quasi 20 anni fa. C’è davvero un filo rosso che unisce la storia di Carletto a quella di suo nipote”.

“Questa mattina, in maniera semplice, abbiamo voluto incontrarlo insieme agli assessori, ai consiglieri, al Tenente Rundo, al nonno Nicolò e agli amici dell’Associazione Nazionale Carabinieri. A lui il grazie di tutta la Comunità biscegliese con l’augurio di continuare su questa strada fatta di dedizione e coraggio, di attenzione al prossimo e vicinanza alle persone”.