Angarano incontra responsabili Acquedotto Pugliese: “Chiesto che disagi siano eliminati”

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano questa mattina ha ricevuto il Responsabile della Struttura Territoriale Operativa Bari Bat di Acquedotto Pugliese, Piervito Lagioia, e il Responsabile Area Esercizio Territoriale della Provincia BAT di Acquedotto Pugliese, Francesco Avitto. Oggetto dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Giacomo Losapio, l’Assessore alle manutenzioni, Angela Monterisi e il consigliere comunale Natale Parisi, le segnalazioni di scarsa pressione o di mancanza di acqua da parte di residenti in diverse vie del centro urbano.

“I Responsabili Aqp hanno spiegato che la Società, come indicato anche dalle autorità competenti, ha adottato per tutta la Puglia scelte gestionali orientate ad una gestione più sostenibile della risorsa idrica, con interventi finalizzati ad una maggiore omogeneità di portata e pressione, efficienza e continuità del servizio e al tempo stesso alla riduzione delle perdite. Come precisato da Aqp, una pressione idrica eccessiva e difforme sulla rete, infatti, è fra le principali cause di rotture, con relativo disagio per gli utenti e spreco di acqua”, ha riportato il Sindaco Angarano. “Per questo anche a Bisceglie sono in corso lavori di realizzazione di postazioni per la regolazione e controllo dei parametri idraulici della rete che consentiranno una gestione più razionale di portata e pressione, preservando la rete da rotture”. Questo, secondo le spiegazioni fornite da Aqp, “sta causando disagi esclusivamente negli stabili non forniti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo, dove, dalle prove manometriche effettuate, risulta che la pressione rilevata è superiore a quella minima prevista”.

“Ciò nonostante”, ha continuato il Primo Cittadino di Bisceglie, “pur condividendo le finalità degli interventi mirati a ridurre gli sprechi di una risorsa così preziosa come l’acqua e ad una maggiore tutela dell’ambiente, unitamente ad un servizio più razionale ed efficace, ho fatto presente ai Responsabili di Acquedotto Pugliese che sarebbe stato opportuno comunicare con congruo anticipo questi interventi alla popolazione, motivandone e facendone capire la necessità. Ciò sarebbe stato utile per evitare i pesanti disagi che si stanno registrando da alcuni e giorni e stanno riguardando anche famiglie con persone con disabilità e con bambini. Pertanto, trovando piena collaborazione da parte di Aqp, ho chiesto di assicurare pressioni tali da non creare problemi anche ai residenti in stabili non muniti di autoclave e cisterna nelle more che si individui una soluzione compatibile. AQP ha confermato il suo impegno a migliorare temporaneamente il livello delle pressioni al fine di favorire una transizione armoniosa. Abbiamo condiviso inoltre la necessità di intraprendere opportune campagne informative che rendano consapevoli e partecipi i cittadini della necessità di preservare la rete idrica da rotture con una gestione più razionale delle pressioni. Ringrazio Acquedotto Pugliese per la disponibilità mostrata”, ha concluso il Sindaco Angarano.