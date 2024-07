Angarano: “In Consiglio approvato la variante per realizzazione Casa della Comunità”

“Oggi in consiglio comunale abbiamo approvato la variante urbanistica per l’intervento proposto dalla Asl Bt, inerente alla realizzazione di una Casa della Comunità”. A darne notizie è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“La nuova struttura sarebbe un punto di riferimento per la cura delle cronicità senza ricorrere all’ospedalizzazione, potenziando ulteriormente, di fatto, l’assistenza sul nostro territorio. Un ringraziamento va alla Direttrice Generale della Asl Bt, Dott.ssa Tiziana Dimatteo, per il suo prezioso e qualificato lavoro volto a migliorare l’assistenza sanitaria nel nostro territorio”.

“Nel frattempo, altra ottima notizia, procede l’iter per il nuovo ospedale del nord Barese che sorgerà in territorio di Bisceglie, con l’Amministrazione Comunale e gli uffici che stanno offrendo la massima collaborazione istituzionale al fine ottimizzare i tempi per le complesse procedure burocratiche e amministrative, in sinergia con la Regione Puglia, la Asl Bt e tutti i soggetti coinvolti. In tema di sanità, colgo l’occasione per ringraziare tutti i medici, infermieri e il personale sanitario del nostro ospedale – conclude Angarano – che, con il coordinamento della Direttrice Sanitaria Pierangela Nardella, anche in questo periodo estivo, sono al lavoro con grande professionalità e senso del dovere”.