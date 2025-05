Angarano: ”Grazie all’appuntato Marcone per il senso del dovere dimostrato anche senza divisa”

Il Sindaco Angelantonio Angarano ha commentato la notizia diffusa dall’Arma dei Carabinieri relativa all’intervento dell’Appuntato scelto carica speciale Francesco Marcone, della Tenenza di Bisceglie, che, libero dal servizio, è intervenuto per scongiurare che un giovane potesse lanciarsi dal Ponte Lama (LEGGI QUI).

“Esprimo a nome dell’Amministrazione e della Comunità la nostra più sincera gratitudine al Carabiniere Francesco Marcone che, malgrado libero dal servizio, non ha esitato ad intervenire con tempestività, prontezza e lucidità per evitare che un giovane potesse compiere un gesto insano. Un’azione determinante che denota sensibilità e altruismo oltre ad un grande senso del dovere e professionalità, anche quando non si indossa la divisa”, afferma il primo cittadino.

“Il nostro grazie va anche al cittadino che ha collaborato con lmAppuntato scelto qualifica speciale della Tenenza di Bisceglie, affinché si potesse dissuadere il ragazzo dalle sue intenzioni e si potesse portare al sicuro, in salvo. Rivolgiamo un abbraccio caloroso al giovane che aveva manifestato l’intento di togliersi la vita, nell’auspicio che possa ritrovare presto serenità d’animo. Sarò felice di accogliere in Comune Francesco Marcone, insieme al Cittadino che ha collaborato, per esprimere di persona il nostro plauso e il nostro grazie per il loro prezioso intervento che ha consentito di salvare una vita”, annuncia Angarano.