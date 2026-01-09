Angarano eletto nel Comitato di Coordinamento e Controllo dell’Acquedotto Pugliese

Nei giorni scorsi è stato eletto il primo Comitato di Coordinamento e Controllo dell’Acquedotto Pugliese, organismo che accompagnerà il nuovo assetto pubblico “in house” di AQP per i prossimi anni.

A farne parte anche il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, insieme ad altri quattordici colleghi.

“Sono grato a quanti hanno riposto in me la loro fiducia. È un passo concreto per rafforzare il principio secondo cui l’acqua è un bene comune e i Comuni devono essere protagonisti delle scelte strategiche che riguardano la gestione”, scrive il primo cittadino.

“La gestione pubblica dell’acqua viene così tutelata e resa più trasparente, con un ruolo attivo dei territori accanto alla Regione Puglia. Un impegno di responsabilità che porterò avanti con spirito di servizio, nell’interesse dei cittadini e del futuro della nostra terra”, conclude Angarano.